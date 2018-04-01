Путин принял отставку Тулеева
Владимир Путин принял отставку главы Кузбасса Амана Тулеева.
"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября, сообщили в Центризбиркоме.
Аман Тулеев объявил об уходе в отставку утром в воскресенье.
"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", – объяснил он свой шаг.
После пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека, Тулеева много критиковали. Он не приехал к горящему ТРЦ, потому что его кортеж мог помешать работе пожарных; он попросил прощения за случившееся у Путина, а не у родственников погибших; он назвал "бузотерами" кемеровчан, вышедших на площадь на следующий день после пожара.
73-летний Аман Тулеев бессменно руководил регионом более 20 лет – с 1997 года.
За эти годы слухи о его отставке появлялись неоднократно, в последний раз – в прошлом году, когда губернатор на несколько месяцев пропал из поля зрения в связи с операцией на позвоночнике. Но Тулеев всякий раз переигрывал недоброжелателей, оставаясь у руля Кемеровской области.
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