Путин принял отставку Тулеева

Президент РФ назначил врио губернатора Кемеровской области

Владимир Путин принял отставку главы Кузбасса Амана Тулеева.

"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.



Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября, сообщили в Центризбиркоме.

Аман Тулеев объявил об уходе в отставку утром в воскресенье.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", – объяснил он свой шаг.

После пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека, Тулеева много критиковали. Он не приехал к горящему ТРЦ, потому что его кортеж мог помешать работе пожарных; он попросил прощения за случившееся у Путина, а не у родственников погибших; он назвал "бузотерами" кемеровчан, вышедших на площадь на следующий день после пожара.

73-летний Аман Тулеев бессменно руководил регионом более 20 лет – с 1997 года.

За эти годы слухи о его отставке появлялись неоднократно, в последний раз – в прошлом году, когда губернатор на несколько месяцев пропал из поля зрения в связи с операцией на позвоночнике. Но Тулеев всякий раз переигрывал недоброжелателей, оставаясь у руля Кемеровской области.

