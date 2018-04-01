Опубликован вырезанный фрагмент записи пожара в "Зимней вишне"

Видео выложил в интернете Игорь Востриков, у которого погибла вся семья

Четырехминутная запись с камеры наблюдения с четвертого этажа сгоревшего ТРЦ зафиксировала начало пожара.

Какое-то время в кадре ничего необычного не происходит, люди спокойно ходят по помещениям, дети играют на площадке. Затем с левой стороны начинает идти дым, люди бегут в противоположную сторону, а другие, наоборот, в сторону пожара – чтобы спасти родных.

Очень быстро, в течение минуты, все большое помещение заполнил дым, после чего изображение пропало.

Востриков выложил также фрагмент давки, которую зафиксировала камера в лестничном пролете ТРЦ. "Это просто ужас", – прокомментировал он происходившее, указав на то, что лестница была слишком узкой для пытавшихся выбраться из горящего здания людей.

Накануне кемеровчанин выложил в интернете запись эвакуации из "Зимней вишни", на которой видно, что двери в кинозалы на четвертом этаже, где начался пожар, были открыты. Однако двери, ведущие к запасным выходам, по словам Вострикова, оказались заперты.

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта в России был объявлен национальный траур, а до этого во многих городах прошли траурные мероприятия памяти погибших.

По делу о пожаре в "Зимней вишне" в настоящее время арестованы семь человек, всем им предъявлены обвинения. Глава СК РФ Александр Бастрыкин пообещал на встрече с родственниками погибших, что будут найдены и наказаны все виновники трагедии.



Первого апреля подал в отставку губернатор Кузбасса Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", – объяснил губернатор свой поступок.