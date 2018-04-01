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В МЧС назвали причину ада в "Зимней вишне"

Фото: GLOBAL LOOK press/42.mchs. gov.ru
Сигнализация в сгоревшем ТРЦ не сработала вовремя, потому что была переведена в ручной режим управления

Страшный пожар в Кемерово, унесший 64 жизни, поставил много вопросов о соблюдении безопасности в торговых центрах и им подобных заведениях.

Директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев в интервью "Российской газете" рассказал, почему "Зимняя вишня" загорелась так быстро и страшно.

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Пожарная сигнализация 25 марта сработала некорректно. Как полагают в МЧС, она была переведена в ручное управление, поэтому сигнал "пожар" поступил на пульт охраны на первом этаже.

"Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы. Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре", – рассказал Еникеев.

Пожарные узнали о случившемся по телефону и немедленно выехали к ТРЦ, но время было упущено.

Уже установлено, что после начала пожара не отключилась общая вентиляция (причины, почему так произошло, предстоит выяснить). Это способствовало молниеносному распространению огня. Возможно,  вентиляцию охранник также не отключил у себя на пульте, предположил Еникеев.

Автоматическую сигнализацию в "Зимней вишне" отключили, вероятно, потому, что с 19 марта она несколько раз ложно сработала. Однако с точностью это можно будет говорить  только когда будет полностью снята информация всех событий с контрольного прибора сигнализации, заключил главный государственный инспектор по пожарному надзору.

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