В МЧС назвали причину ада в "Зимней вишне"
Страшный пожар в Кемерово, унесший 64 жизни, поставил много вопросов о соблюдении безопасности в торговых центрах и им подобных заведениях.
Директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев в интервью "Российской газете" рассказал, почему "Зимняя вишня" загорелась так быстро и страшно.
Пожарная сигнализация 25 марта сработала некорректно. Как полагают в МЧС, она была переведена в ручное управление, поэтому сигнал "пожар" поступил на пульт охраны на первом этаже.
"Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы. Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре", – рассказал Еникеев.
Пожарные узнали о случившемся по телефону и немедленно выехали к ТРЦ, но время было упущено.Уже установлено, что после начала пожара не отключилась общая вентиляция (причины, почему так произошло, предстоит выяснить). Это способствовало молниеносному распространению огня. Возможно, вентиляцию охранник также не отключил у себя на пульте, предположил Еникеев.
Автоматическую сигнализацию в "Зимней вишне" отключили, вероятно, потому, что с 19 марта она несколько раз ложно сработала. Однако с точностью это можно будет говорить только когда будет полностью снята информация всех событий с контрольного прибора сигнализации, заключил главный государственный инспектор по пожарному надзору.
Газ из РФ пустят в КНДР
В Сеуле считают, что это будет полезно для региона
Крым прорвал изоляцию
Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина