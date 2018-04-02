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Гендиректор "Зимней вишни" рвется на волю

Наталья Судденок обжаловала арест

Одна из главных фигурантов дела о пожаре в Кемерово, унесшем жизни десятков людей, подала документы на обжалование. Об этом сообщили в Заводском суде Кемерово.

Как сообщили РИА "Новости" в секретариате судебного органа, Судденок пока единственная из арестованных по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", кто это сделал.

Напомним, вместе с Судденок были также задержаны, а затем арестованы технический директор компании-собственника Георгий Соболев, глава обслуживающей систему пожарной безопасности ТЦ компании Игорь Полозиненко и его сотрудник Александр Никитин, а такде охранник Сергей Антюшин.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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