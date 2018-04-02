Росгвардия нашла виновных в пожаре в Кемерове
Руководство Росгвардии привлечет своих сотрудников к уголовной ответственности, так как они должны были контролировать охрану ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и не допустить на этот объект неквалифицированных людей ЧОПа.
Советник директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн утверждает, что организация "Центр защиты" не имела права охранять многолюдные здания.
"Никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели", – цитирует его газета "КоммерсантЪ".
По словам Хинштейна, один из сотрудников растерялся и не включил систему оповещения о пожаре. Другие же никак не помогли посетителям в эвакуации из горящего здания.
При этом представители ЧОПа даже не должны были сидеть за пультом охраны с тревожной кнопкой. Объясняются такие серьезные нарушения тем, что владельцами предприятия были дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны.
"Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Это должно быть примером для других наших сотрудников", – добавил Хинштейн.
В областном управлении до сих пор проводится проверка, и уже в скором времени несколько человек привлекут к уголовной ответственности.
Четырехэтажный торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово сгорел 25 марта. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Причинами возникновения пожара называют короткое замыкание и поджог.
В ходе расследования уже арестованы пять подозреваемых: технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, сотрудник и руководитель организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.
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