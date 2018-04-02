Тулееву после ухода дадут денег и жилье
После того как Аман Тулеев на фоне трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" добровольно покинул должность главы Кемеровской области, помирать с голоду ему не придется. Ему полагаются ежемесячная выплата в 50 тыс. руб., а также резиденция и помощник.
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло напомнил, что Тулеев имеет звание "Народного губернатора". Соответствующий закон был принят в декабре 2011 г. и до сих пор действует.
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Документ предусматривает, что после ухода губернатор получает себе помощника для выполнения общественной деятельности. Также Аману Тулееву и его жене Кемеровские власти безвозмездно отдадут жилье в селе Мазурово, которое находится под охраной. Кроме того, ему предоставят помещение в здании органа исполнительной власти региона, где для него будут созданы все удобства – мебель, оргтехника и компьютер с выходом в интернет, передает РИА "Новости".
Стоит отметить, что указанная сумма ежемесячной выплаты будет индексироваться с учетом ежегодной инфляции, однако при этом из нее будет вычитаться подоходный налог.
Напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Сейчас местные власти продолжают общаться с пострадавшими жителями. По словам Меняйло, он вместе прибывшим в регион главой СК РФ Александром Бастрыкиным проводит приемы.
"Мы с ним вместе проводили прием потерпевших и пострадавших. Сегодня у меня тоже две семьи было", – цитирует Меняйло РИА "Новости".
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