Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Покупатели наплевали на трагедию в Кемерово

Фото: GLOBAL LOOK press/42.mchs. gov.ru
Отток посетителей ощутили только столичные моллы

Любителей шопинга и развлечений в России ничто не остановит. Это стало ясно после кемеровской трагедии. Страх, общественное возмущение, агиткампания в соцсетях с призывом игнорировать крупные торговые центры в субботу, 31 марта, не сделали поток покупателей меньше. Небольшое снижение числа посетителей ощутили лишь ТРЦ Москвы и Подмосковья, пишет "КоммерсантЪ".

В частности, Индира Шафикова, коммерческий директор ITD Properties, в управлении которого находится ТРЦ "Торговый квартал в Домодедово", сообщила изданию, что в минувшую субботу посетителей было на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Аналогичные данные по ТРЦ "Зеленопарк" привел глава департамента сдачи в аренду DG-19 Максим Аринич. В ТРЦ "Ривьера" отчитались о 20%-м спаде.

По теме

Везде снижение активности потребителей связывают с негативным настроем после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Несмотря на то что МЧС РФ со вторника, 27 марта, начало тотальную проверку всех ТЦР, активисты параллельно запустили свою кампанию. В разных городах граждане снимают на видео эвакуационные выходы в торговых центрах, фотографируют пожарное оборудование и выкладывают материалы о нарушениях в соцсетях. Одновременно звучат призывы отказаться от посещения торгово-развлекательных точек, пока все претензии не будут учтены и исправлены.

Однако жители регионов страны к подобным публикациям всерьез не отнеслись. В частности, небольшое снижение потока посетителей отметили лишь в Саратове, Волгограде и Самаре. Да и то там связали это не с трагедией в Кемерово, а с плохой погодой.

При этом интересно, что во время опросов большинство покупателей в эти дни отмечали, что испытывают страх после пожара в "Зимней вишни". Но надеются, что в случае опасности их спасут, поэтому не видят необходимости менять привычный образ жизни или корректировать планы. "Авось" да "небось" – наши лучшие друзья.

Фоторепортаж
Трагедию в Кемерово пытаются замять
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россия вышла из-под контроля США

Вашингтон давит на Москву, а той все нипочем

Лотерея с АЗС "ЛУКОЙЛа" выиграла миллиарды

Повезло неизвестному американцу, который купил заветный билет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей