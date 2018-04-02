Покупатели наплевали на трагедию в Кемерово

Отток посетителей ощутили только столичные моллы

Любителей шопинга и развлечений в России ничто не остановит. Это стало ясно после кемеровской трагедии. Страх, общественное возмущение, агиткампания в соцсетях с призывом игнорировать крупные торговые центры в субботу, 31 марта, не сделали поток покупателей меньше. Небольшое снижение числа посетителей ощутили лишь ТРЦ Москвы и Подмосковья, пишет "КоммерсантЪ".

В частности, Индира Шафикова, коммерческий директор ITD Properties, в управлении которого находится ТРЦ "Торговый квартал в Домодедово", сообщила изданию, что в минувшую субботу посетителей было на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Аналогичные данные по ТРЦ "Зеленопарк" привел глава департамента сдачи в аренду DG-19 Максим Аринич. В ТРЦ "Ривьера" отчитались о 20%-м спаде.

Везде снижение активности потребителей связывают с негативным настроем после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Несмотря на то что МЧС РФ со вторника, 27 марта, начало тотальную проверку всех ТЦР, активисты параллельно запустили свою кампанию. В разных городах граждане снимают на видео эвакуационные выходы в торговых центрах, фотографируют пожарное оборудование и выкладывают материалы о нарушениях в соцсетях. Одновременно звучат призывы отказаться от посещения торгово-развлекательных точек, пока все претензии не будут учтены и исправлены.

Однако жители регионов страны к подобным публикациям всерьез не отнеслись. В частности, небольшое снижение потока посетителей отметили лишь в Саратове, Волгограде и Самаре. Да и то там связали это не с трагедией в Кемерово, а с плохой погодой.

При этом интересно, что во время опросов большинство покупателей в эти дни отмечали, что испытывают страх после пожара в "Зимней вишни". Но надеются, что в случае опасности их спасут, поэтому не видят необходимости менять привычный образ жизни или корректировать планы. "Авось" да "небось" – наши лучшие друзья.