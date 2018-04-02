В "Зимней вишне" вскрылись новые нарушения
Криминалисты обнаружили в батутном центре сгоревшего здания высоковольтные провода. Специалисты полагают, что именно это нарушение и могло привести к трагедии 25 марта.
О шокирующей находке следственная группа рассказала главе СК Александру Бастрыкину в ходе его рабочей поездки в Кемерово.
По словам очевидцев, пучки проводов буквально нависали над "сухим" бассейном с мягкими кубиками.
"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал. Причина пожара, предположительно, — короткое замыкание", — заявил представитель СК.
Множество зрителей, которые находились в кинозале, отравилась едким дымом. Люди не могли выйти из помещения – большую часть жертв жуткого пожара нашли под запертой дверью. При этом второй выход из кинотеатра не был заблокирован. По версии следствия, посетители сами заперли его и заткнули все щели в надежде на помощь спасателей.
"Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но ожидание спасателей обернулось для них смертью", – говорится в видеоролике.
В сгоревшем 25 марта ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека.
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