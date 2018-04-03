Тулеев нашел новое место работы
Экс-глава Кемерово Аман Тулеев получил мандат в областном совете депутатов. Об этом сообщил секретарь регионального избиркома Михаил Пименов.
По его словам, решение о вручении мандата Тулееву было принято во вторник, 3 апреля, на совещании избирательной комиссии. Таким образом, бывший глава Кемерово занял вакантное место, освободившееся после ухода депутата Ван Вай-Чена.
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"Иных кандидатур для замещения не было", – отметил Пименов в беседе с "Коммерсантом".
Более того, изданию стало известно, что на ближайшей сессии облсовета действующий председатель парламента региона Алексей Синицын объявит о своей отставке. Его место достанется как раз Тулееву.
Ранее Аману Тулееву назначили льготы.
Однако, несмотря на то, что экс-глава Кемерово фактически возвращается во власть, его имя в регионе станет табу. Под запрет попало всякое упоминание бывшего губернатора в публичном пространстве. Такое решение приняли местные власти.
"После отставки принято решение об удалении упоминания о нем с общественного транспорта. Возможно, что также имя Амана Тулеева уберут и со зданий", – рассказал источник "Интерфакса-России".
Напомним, что Тулеев ушел в отставку после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека.
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