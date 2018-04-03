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Тулеев нашел новое место работы

Аман Тулеев. Кадр youtube.com
продолжениеПоявилось новое видео начала пожара в Кемерово
Опальный губернатор стал депутатом парламента Кемеровской области

Экс-глава Кемерово Аман Тулеев получил мандат в областном совете депутатов. Об этом сообщил секретарь регионального избиркома Михаил Пименов.

По его словам, решение о вручении мандата Тулееву было принято во вторник, 3 апреля, на совещании избирательной комиссии. Таким образом, бывший глава Кемерово занял вакантное место, освободившееся после ухода депутата Ван Вай-Чена.

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"Иных кандидатур для замещения не было", – отметил Пименов в беседе с "Коммерсантом".

Более того, изданию стало известно, что на ближайшей сессии облсовета действующий председатель парламента региона Алексей Синицын объявит о своей отставке. Его место достанется как раз Тулееву.

Ранее Аману Тулееву назначили льготы.

Однако, несмотря на то, что экс-глава Кемерово фактически возвращается во власть, его имя в регионе станет табу. Под запрет попало всякое упоминание бывшего губернатора в публичном пространстве. Такое решение приняли местные власти.

"После отставки принято решение об удалении упоминания о нем с общественного транспорта. Возможно, что также имя Амана Тулеева уберут и со зданий", – рассказал источник "Интерфакса-России". 

Напомним, что Тулеев ушел в отставку после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека.

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Аман Тулеев. Фото: Фотохроника ТАСС Аман Тулеев. Фото: Фото Анатолий Кузярин (ИТАР-ТАСС) Аман Тулеев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Аман Тулеев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Ярощук Аман Тулеев. Фото: Михаил Почуев/ТАСС Аман Тулеев. Фото: Максим Григорьев/ТАСС Аман Тулеев. Кадр youtube.com
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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