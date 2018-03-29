ТЦ "Зимняя вишня" перестроили с нарушениями
ТЦ "Зимняя вишня", где произошла страшная трагедия, построили без разрешения и с серьезными изменениями в плане строительства. Об этом рассказал архитектор, участвовавший в проектировании.
По его словам, ранее строение было фабрикой и его решили реконструировать под спортивно-развлекательный комплекс. Он подчеркнул, что создание торгового центра не планировалось. Согласно проекту, в здании не должно было быть магазинов, а на третьем этаже хотели построить бильярдный зал. Однако там располагались боулинг и магазин детской одежды.
На втором этаже предполагался лазерный пейнтбол, но в ТЦ на этом месте находились бутики. Архитектор не удивлен, что в результате возникла перегрузка электропроводки, поэтому и не сработали датчики дыма, передает "РЕН ТВ".
При этом в МЧС утверждают, что в 2013 г. собственникам отказали в запуске развлекательного центра из-за отсутствия противопожарной системы. Владельцы, несмотря на это, сдали площади под магазины.
Танзеля Комкова, возглавлявшая областной стройнадзор, подписала необходимые бумаги на здание, которые ей принесла ее сестра из городского управления. Сейчас Комкова утверждает, что не видела никаких документов.
Бывший заммэра Кемерово по вопросам городского развития Андрей Калинин также открестился от всех обвинений. При этом журналисты узнали, что его брат провел 9 лет за решеткой и пользовался большим авторитетом у бандитов, которые могли стать "крышей" для Калинина.
На данный момент следователи собирают доказательства причастности подозреваемых. Виновным грозит большой срок за гибель 64 человек в ТЦ "Зимняя вишня".
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