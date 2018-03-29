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Тулеев избежал отставки

Аман Тулеев. Фото: archive.government.ru
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Слухи об увольнении оказались ложными

Глава Кемеровской области Аман Тулеев сохранит свой пост и не покинет его в ближайшее время. Об этом сообщили местные власти.

"Губернатор находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших", – цитирует представителей пресс-службы обладминистрации РИА "Новости".

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Ранее источник в администрации Владимира Путина утверждал, что решение об отставке губернатора приняли еще до пожара в ТЦ "Зимняя вишня", однако политик не намерен устраивать показательное увольнение, передает РБК.

При этом он добавил, что президент не любит принимать кадровые решения в подобных ситуациях.

Во вторник политик во время встречи с инициативной группой граждан в Кемерово на вопрос об отставке Тулеева заявил, что сначала необходимо определить, кто виноват в страшной катастрофе.

Трагедия в Кемерово случилась в воскресенье, 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека. Среди них – 41 ребенок.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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