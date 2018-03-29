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Выход в "Зимней вишне" запер посетитель

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com
продолжение"Зимней вишни" не должно было быть
Шокирующие подробности рассказал кемеровчанин, который потерял в трагедии всю семью

По словам Игоря Вострикова, выход заблокировал один из посетителей кинотеатра. Свой рассказ о случившемся горожанин записал на видео. Мужчина сообщил, что получил доступ к камерам наблюдения в "Зимней вишне" и увидел, кто запер двери.

Востриков заявил, что первоначально двери кинозала были открыты. Их закрыл один из зрителей, чтобы избежать сильного задымления в помещении и дождаться помощи. Этот посетитель впоследствии сумел выбраться из горящего ТЦ.

В своем обращении мужчина высказал недовольство работой спасателей.

"Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли", – рассказал Востриков.

Пожар в Кемерово унес жизни его жены, троих детей и сестры. На стихийном митинге 27 марта Востриков был одним из тех, кто предложил создать инициативную группу для сверки данных о жертвах трагедии.

Фоторепортаж
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Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
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