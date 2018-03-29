Выход в "Зимней вишне" запер посетитель
По словам Игоря Вострикова, выход заблокировал один из посетителей кинотеатра. Свой рассказ о случившемся горожанин записал на видео. Мужчина сообщил, что получил доступ к камерам наблюдения в "Зимней вишне" и увидел, кто запер двери.
Востриков заявил, что первоначально двери кинозала были открыты. Их закрыл один из зрителей, чтобы избежать сильного задымления в помещении и дождаться помощи. Этот посетитель впоследствии сумел выбраться из горящего ТЦ.
В своем обращении мужчина высказал недовольство работой спасателей.
"Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли", – рассказал Востриков.
Пожар в Кемерово унес жизни его жены, троих детей и сестры. На стихийном митинге 27 марта Востриков был одним из тех, кто предложил создать инициативную группу для сверки данных о жертвах трагедии.
Умер Олег Анофриев
Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет
Гендиректор "Зимней вишни" потянула за собой сотрудников
Управляющая сгоревшего ТЦ не считает себя виновной
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина