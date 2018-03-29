На родственника одного из погибших в Кемерово открыли охоту

Неизвестные получили доступ к телефону и аккаунту в соцсетях

Кемеровчанин, который потерял жену, троих детей и сестру в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", рассказал, что недоброжелатели взломали аккаунты в соцсети и стерли несколько фотографий с его телефона.

"Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. До этого взломали "ВКонтакте" моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вел свою страничку", – цитирует его "Говорит Москва".

Он добавил, что шокирован случившимся.

Трагедия в Кемерово случилась в воскресенье, 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека. Среди них – 41 ребенок.