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За прошедшие сутки при купании в Крыму утонули пять человек, троих удалось спасти.
Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ по региону. По данным источника, четверо погибли, купаясь в море, в Симферопольском районе, еще один человек утонул в водоеме села в Бахчисарайском районе.
Всего за прошедший июнь на курортах полуострова погибли при купании 11 человек, в том числе 1 ребенок, еще 14 отдыхающих были спасены, отмечается на сайте ведомства.
Спасатели подчеркивают, что несчастные случаи на воде чаще всего происходят на необорудованных диких пляжах, а также из-за того, что туристы нарушают основные правила безопасности при купании. Так, категорически запрещается входить в воду в нетрезвом состоянии и не следить за детьми, играющими у моря.
"Пренебрегая элементарными правилами безопасности, люди оказываются в сложных ситуациях, последствия которых бывают трагическими", – предупреждают спасатели всех, кто не хочет, чтобы отдых в Крыму омрачили несчастные случаи.
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