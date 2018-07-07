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Начальнику службы пожаротушения предъявили обвинение по делу о "Зимней вишне"

Ранее Андрей Бурсин был задержан

Следственный комитет России обвиняет начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" в халатности. Напомним, Бурсин был в числе первых, кто приехал тушить ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По его словам, пожарным никто не смог дать достоверной информации о количестве людей внутри горящего здания – ни администрация, ни охранники. Кроме того, Андрей Бурсин сообщил, что ни одна противопожарная система не сработала.

Следователи считают, что Бурсин не организовал должным образом действия пожарных и проведение разведки пожара. Об этом говорится на сайте СК РФ. В ближайшее время следователи обратятся в суд: "Бурсин задержан, ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "xалатность". В ближайшее время следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу". 

Трагедия в кемеровском торговом центре произошла 25 марта. Жертвами страшного пожара стали 60 человек, большая часть из которых – дети.

Виктория БАЛАЯН
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