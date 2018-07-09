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Найдены выжившие в страшном пожаре в "Зимней вишне"

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com
Работа по расследованию резонансного дела продолжается

Следствие установило личности двух последних зрителей, выживших при пожаре в Кемерово, – ими оказались мужчина с дочерью.

"На идентификацию выживших потребовалось значительное время, поскольку эта процедура требовала сравнения данных с видеокамер, фиксирующих момент входа и выхода посетителей ТРЦ", – сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.  

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Она добавила, что уже допрошены свыше тысячи свидетелей, проведено более 320 различных экспертиз, 150 обысков и выемок, следователи изъяли и осмотрели около 4,5 тыс. предметов и документов. Глава СКР Александр Бастрыкин 9 июля прибыл в Кемерово, где провел очередную встречу с потерпевшими и родственниками погибших в "Зимней вишне".

В страшном пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта погибли 60 человек, в том числе, 41 ребенок. Расследование уголовного дела взял под контроль Следственный комитет. В настоящее время обвинения выдвинуты 11 фигурантам, в том числе, техническому директору компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгию Соболеву, управляющей ТЦ Надежде Судденок и начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

Валентина МАЙОРОВА
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