На родителей погибших в "Зимней вишне" детей оказывают давление
На членов семей людей, погибших в ТЦ "Зимняя вишня", оказывается давление. К такому выводу пришло следствие. В частности, родственникам жертв пожара, которые проходят в уголовном деле как потерпевшие, друзья одного из обвиняемых, а именно пожарного Андрея Бурсина, говорили страшные вещи и даже открыто угрожали.
"Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев", "побоялись бога", – рассказал в ходе судебного заседания руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин. – Когда мужчине сделали замечание, он сказал: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?". Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми", – поделился ужасающими подробностями следователь.
Кроме того, стало известно, что сторонники обвиняемых фотографировали номера автомобилей, на которых родные погибших приехали в суд, пишет "Интерфакс".
Начальник службы пожаротушения по Кемеровской области Андрей Бурсин обвиняется по ч.3 ст.293 УК РФ – "халатность". По версии следователей, он не организовал должным образом спасательные работы при пожаре, в результате чего в охваченном дымом и огнем здании остались десятки людей.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В качестве обвиняемых по делу проходит 10 человек.
На встрече Путина и Трампа появится женщина
Для первой леди США готовится отдельная программа поездки
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Порошенко "запечатает" границу с Россией
- Незалежная заразила Азовское море холерой
- "Евровидение" пройдет без Украины
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина