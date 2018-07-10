У виновников трагедии нашлись заступники

На членов семей людей, погибших в ТЦ "Зимняя вишня", оказывается давление. К такому выводу пришло следствие. В частности, родственникам жертв пожара, которые проходят в уголовном деле как потерпевшие, друзья одного из обвиняемых, а именно пожарного Андрея Бурсина, говорили страшные вещи и даже открыто угрожали.

"Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев", "побоялись бога", – рассказал в ходе судебного заседания руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин. – Когда мужчине сделали замечание, он сказал: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?". Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми", – поделился ужасающими подробностями следователь.

Кроме того, стало известно, что сторонники обвиняемых фотографировали номера автомобилей, на которых родные погибших приехали в суд, пишет "Интерфакс".

Начальник службы пожаротушения по Кемеровской области Андрей Бурсин обвиняется по ч.3 ст.293 УК РФ – "халатность". По версии следователей, он не организовал должным образом спасательные работы при пожаре, в результате чего в охваченном дымом и огнем здании остались десятки людей.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В качестве обвиняемых по делу проходит 10 человек.