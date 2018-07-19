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В деле "Зимней вишни" разгорелся новый скандал

Фото: GLOBAL LOOK press/42.mchs. gov.ru
Экс-глава МЧС Кузбасса пытался замести следы

Арестованный Александр Мамонтов, некогда руководивший спасательным ведомством в Кемеровской области, уничтожал улики, которые могли усугубить и без того нелегкое его положение. По данным следствия, которые были озвучены в ходе судебного заседания, бывший начальник пытался избавиться от доказательств с помощью подчиненных.

Так, задержанный по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Мамонтов поручил убрать с глаз долой документы о бухгалтерской отчетности и иные сведения, которые могли быть использованы против него в суде, сообщают Argumenti.ru.

Мамонтов арестован за халатное отношение к своей работе. Экс-глава ГУ МЧС региона, где произошла трагедия, не выполнял прямых обязанностей. Он, по версии следствия, вместе с начальником отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района Григорием Терентьевым последние два года не находил нужным проверять, как соблюдаются требования пожарной безопасности, напоминает "Свободная пресса". Ко всему прочему Мамонтова подозревают в хищении и растрате около 2 млн руб. бюджетных денег, которые принадлежали ранее возглавляемому им управлению.

Напомним, трагедия в Кемерово унесла 60 жизней, большинство из погибших – дети. В результате проверки обнажились нелицеприятные факты. К примеру, стало известно, что из-за покровительства одного из чиновников с 2016 г. здание ТЦ оставили в покое надзорные инстанции. 

Фоторепортаж
Трагедию в Кемерово пытаются замять
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Оксана ПОДТУРКИНА
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