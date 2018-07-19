В деле "Зимней вишни" разгорелся новый скандал
Арестованный Александр Мамонтов, некогда руководивший спасательным ведомством в Кемеровской области, уничтожал улики, которые могли усугубить и без того нелегкое его положение. По данным следствия, которые были озвучены в ходе судебного заседания, бывший начальник пытался избавиться от доказательств с помощью подчиненных.
Так, задержанный по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Мамонтов поручил убрать с глаз долой документы о бухгалтерской отчетности и иные сведения, которые могли быть использованы против него в суде, сообщают Argumenti.ru.
Мамонтов арестован за халатное отношение к своей работе. Экс-глава ГУ МЧС региона, где произошла трагедия, не выполнял прямых обязанностей. Он, по версии следствия, вместе с начальником отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района Григорием Терентьевым последние два года не находил нужным проверять, как соблюдаются требования пожарной безопасности, напоминает "Свободная пресса". Ко всему прочему Мамонтова подозревают в хищении и растрате около 2 млн руб. бюджетных денег, которые принадлежали ранее возглавляемому им управлению.
Напомним, трагедия в Кемерово унесла 60 жизней, большинство из погибших – дети. В результате проверки обнажились нелицеприятные факты. К примеру, стало известно, что из-за покровительства одного из чиновников с 2016 г. здание ТЦ оставили в покое надзорные инстанции.
Путин напугал жену Трампа
Странному поведению Меланьи нашли неожиданное объяснение
Раскрыта причина начала третьей мировой войны
Президент США нашел неожиданный повод, по которому может вспыхнуть мировой пожар
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Незалежная объявила себя матерью российского газа
- Тайный диалог США и России по Донбассу возмутили Киев
- Украинцы забыли про треснутый Крымский мост и взялись за уплывший стадион
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина