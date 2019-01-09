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В Кемеровской области снова сгорели люди

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ничему не научила

Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в поселке городского типа Тисуль Кемеровской области. Как сообщает региональное отделение МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт экстренных служб утром в среду, 9 января.

Дым, выливший из-под крыши частного дома на улице Гагарина, заметили соседи. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил всего один квадратный метр помещения. Однако находившиеся в доме люди отравились продуктами горения и умерли еще до прибытия помощи. Всего спасатели нашли тела 6 человек, в том числе детей 5 и 7 лет и 4-месячного младенца.

Огонь был оперативно потушен, сообщает Пятый канал.

Специалисты пожарной лаборатории и СК выясняют причины пожара. По предварительной версии, он мог возникнуть из-за короткого замыкания. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Весной 2018 г. из-за неисправной проводки в Кемеровской области сгорел ТЦ "Зимняя вишня". Тогда погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Вера СВЕТЛОВА
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