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Главный виновник пожара в "Зимней вишне" нашелся в Польше

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Александр Патрин/ТАСС Фото: ТАСС
Заграница не помогла, так что россиянину придется отвечать за чудовищные события в Кемерово

Один из главных фигурантов дела о страшном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" пойман спустя год после трагедии.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, совладелец сгоревшего ТЦ и по совместительству бывший гендиректор компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский дал взятку инспектору Госстройнадзора Танзиле Комковой в 7 млн рублей для того, чтобы инспекция "закрыла глаза" на вопиющее количество нарушений, в том числе правил пожарной безопасности, которые были допущены при реконструкции здания.

Эти нарушения сыграли ключевую роль в трагедии. После произошедшего Вишневский бежал от российского правосудия заграницу. В ноябре прошлого года его объявили в международный розыск. По просьбе следствия польские власти задержали его, сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Всего на скамью подсудимых попали 15 человек. Всем им грозят разные тюремные сроки в зависимости от вменяемой вины. В числе предъявленных обвинений значатся дача и получение взятки, халатность, растрата, мошенничество, нарушение требований пожарной безопасности и ряд других уголовных статей.

Виновникам грозит не только тюрьма, но и серьезнейшие гражданские иски. В той или иной степени пострадавшие от кемеровского пожара люди хотят, чтобы им возместили материальный и моральный ущерб. Общая сумма всех исков – 2 млрд рублей.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. На четвертом этаже замкнуло проводку, что привело к возгоранию, началось задымление. Пожарная тревога при этом не сработала.

На том же этаже находился кинотеатр, в одном из залов которого шел сеанс детского мультфильма. Находившихся там детей и взрослых не оповестили о пожаре, из-за чего они оказались отрезаны от выхода дымовой завесой.

Трагедия унесла жизни 60 человек, из них 41 ребенок.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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