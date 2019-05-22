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При пожаре в "Зимней вишне" люди пострадали из-за охранников

Фото: www.globallookpress.com
Очевидцы рассказали в суде о действиях персонала ТЦ

Эвакуации из кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" мешали охранники. Об этом заявила на заседании Заводского районного суда в среду, 22 мая, девочка-подросток, выжившая в том страшном пожаре.

"Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу. Мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников, и они двери открыли", – цитирует РИА "Новости" потерпевшую.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети. Еще 137 человек признаны пострадавшими.

Фото: www.globallookpress.com

Рассмотрение дела по существу в суде началось 16 мая 2019 года. На скамье подсудимых 15 человек, в том числе администрация ТЦ.

Фоторепортаж
Главный виновник пожара в "Зимней вишне" нашелся в Польше
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Александр Патрин/ТАСС Фото: ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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