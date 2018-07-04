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Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительные деньги

Компенсацию выделят из благотворительных сборов

Члены Совета народных депутатов Кемеровской области приняли в первом чтении законопроект о выделении дополнительной финансовой помощи родственникам погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Планируется, что каждый член семьи погибшего гражданина получит единовременную выплату в размере 2 млн рублей, сообщает "Газета Кемерова". Помощь выделяется из благотворительных пожертвований, поступивших в бюджет Кузбасса. 

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта – жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них – дети, напоминает URA.RU

Валентина МАЙОРОВА
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