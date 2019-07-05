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Совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" отправят в Россию

Фото: www.globallookpress.com
Виновник трагедии не уйдет от наказания

Польский суд принял решение экстрадировать в РФ Вячеслава Вишневского, скрывавшегося от российского следствия.

Вишневский – бывший руководитель Кемеровского кондитерского комбината, он обвиняется в нарушениях, вызвавших пожар в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. Тогда в огне погибли 60 человек, в том числе, 37 детей.

О возможной выдаче Вишневского сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы. По польскому законодательству, решение об экстрадиции Вишневского должно быть утверждено министром юстиции страны, только после этого оно вступает в силу. Российская Генеральная прокуратура уже направила в Польшу запрос о выдаче Вишневского.

В конце марта бизнесмен был арестован в Польше с целью экстрадиции в Россию. Вишневский является пятнадцатым фигурантом уголовного дела, возбужденного после трагедии, случившейся в Кемерове. Бизнесмен был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области.



Фоторепортаж
Главный виновник пожара в "Зимней вишне" нашелся в Польше
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Александр Патрин/ТАСС Фото: ТАСС
Валентина МАЙОРОВА
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