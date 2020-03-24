Польша сдала России совладельца "Зимней вишни"
Польша экстрадировала в Россию совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что Вишневский проходит по делу о пожаре в ТЦ 25 марта 2018 г. в Кемерово. Он обвиняется в даче взятки в сумме 7 млн руб. начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области.
"Во исполнение соглашения между ними на счет подконтрольной Комковой компании по мнимому договору были перечислены указанные денежные средства под видом оплаты услуг по проектированию", – говорится в сообщении.
Потом эти деньги были обналичены, а Вишневский, несмотря на недоделки, получил разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТЦ.
В ходе расследования уголовного дела фигурант исчез за границей. Однако польские правоохранители задержали его год назад, в марте 2019-го. Россия сразу же подала запрос на его выдачу. Проблема была в том, что подозреваемый в страшном ЧП обладал на территории ЕС недвижимостью, счетами, а также являлся резидентом с правом законного пребывания.
Вишневского доставили из Польши под спецконвоем.
Напомним, во время пожара, эпицентр которого был на верхнем этаже "Зимней вишни", где находились залы кинотеатров и детские комнаты, погибли 60 человек. Большинство из них – дети.
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