Спасательная операция в Таиланде вступила решающую стадию

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Спасение детей из пещеры в Таиланде подходит к концу – четверых подростков и их тренера планируют вывести на поверхность уже сегодня. Об этом рассказал начальник объединенного штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.
Он сообщил о начале третьей фазы эвакуации. "Сегодня наверх выйдут все девять человек", – цитирует его слова РИА "Новости".
Помимо детей, спасатели выведут еще четверых человек, которые были с детьми все это время в затопленной пещере.
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