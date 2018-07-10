Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Спасательная операция в Таиланде вступила решающую стадию

Оставшиеся дети готовятся к эвакуации

Спасение детей из пещеры в Таиланде подходит к концу – четверых подростков и их тренера планируют вывести на поверхность уже сегодня. Об этом рассказал начальник объединенного штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

Он сообщил о начале третьей фазы эвакуации. "Сегодня наверх выйдут все девять человек", – цитирует его слова РИА "Новости".

По теме

Помимо детей, спасатели выведут еще четверых человек, которые были с детьми все это время в затопленной пещере. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Белоруссия запретит георгиевские ленточки

Символ Победы приобрел у жителей республики нехорошие ассоциации

Скрипаль заплатили за отравление

Родственницу пострадавших в Солсбери засыпали деньгами за громкую историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей