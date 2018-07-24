Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Уехать в Париж и умереть: погибла основательница группы Femen

Фото: facebook.com
Активистка свела счеты с жизнью

Одна из организаторов украинской женской протестной группы Femen Оксана Шачко скончалась в понедельник, 23 июля. По данным феминистской организации ОНА, Шачко покончила с собой в Париже.

"Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу", – сообщается на сайте ОНА со ссылкой на слова знакомой Шачко. Она раскрыла подробности произошедшего.

По теме

"Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все – фейк".

Версию самоубийства Шачко подтвердила другая активистка Femen Анна Гуцол.

По сведениям украинской прессы, Оксана Шачко за последние два года дважды пыталась покончить с собой.

Группа Femen появилась на Украине в 2008 году. Ее участницы прославились тем, что оголяли грудь перед политиками в разных странах с целью выразить недовольство по различным вопросам. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Следователи "потеряли" крупные обломки малайзийского "Боинга"

Реальные улики катастрофы под Донецком до сих пор валяются на месте крушения

Олимпийского чемпиона поймали на допинге

Дебошир из Рио получил вторую дисквалификацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей