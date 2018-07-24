Активистка свела счеты с жизнью

Одна из организаторов украинской женской протестной группы Femen Оксана Шачко скончалась в понедельник, 23 июля. По данным феминистской организации ОНА, Шачко покончила с собой в Париже.

"Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу", – сообщается на сайте ОНА со ссылкой на слова знакомой Шачко. Она раскрыла подробности произошедшего.

"Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все – фейк".

Версию самоубийства Шачко подтвердила другая активистка Femen Анна Гуцол.

По сведениям украинской прессы, Оксана Шачко за последние два года дважды пыталась покончить с собой.

Группа Femen появилась на Украине в 2008 году. Ее участницы прославились тем, что оголяли грудь перед политиками в разных странах с целью выразить недовольство по различным вопросам.