От неминуемой гибели Доменико Кришито спасли 10 минут

Если бы футболист проехал по итальянской переправе чуть позже, его бы уже не было в живых. Ведь буквально за 10 минут до катастрофического обрушения моста Кришито покинул его. О том, что он чувствует после "спасения", игрок тут же высказал в эмоциональном посте в соцсети.

"Это сообщение для тех, кто беспокоится обо мне и моей семье. Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. Невозможно!" – написал футболист в Instagram.

Свою мысль он продолжил опасениями о беззащитности людей.

"Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" – заключил спортсмен.

Летом Доменико Кришито покинул стан питерского "Зенита", вернувшись в итальянский "Дженоа" – футбольный клуб Генуи, где сегодня около полудня рухнул мост. По одной из версий в конструкцию попала молния.