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Если бы футболист проехал по итальянской переправе чуть позже, его бы уже не было в живых. Ведь буквально за 10 минут до катастрофического обрушения моста Кришито покинул его. О том, что он чувствует после "спасения", игрок тут же высказал в эмоциональном посте в соцсети.
"Это сообщение для тех, кто беспокоится обо мне и моей семье. Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. Невозможно!" – написал футболист в Instagram.
Свою мысль он продолжил опасениями о беззащитности людей.
"Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" – заключил спортсмен.
Tutti uniti per Genova. Un abbraccio caloroso a tutte le famiglie delle vittime di questa ennesima tragedia 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 non è possibile che nel 2018 dobbiamo ancora assistere a queste cose incredibili.. non si sta tranquilli neanche mentre uno viaggia in macchina per andare a fare una vacanza oppure per andare a lavoro.. incredibile!! RIP 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Летом Доменико Кришито покинул стан питерского "Зенита", вернувшись в итальянский "Дженоа" – футбольный клуб Генуи, где сегодня около полудня рухнул мост. По одной из версий в конструкцию попала молния.
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