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СМИ: на востоке Москвы произошла перестрелка

Два человека погибли

Мужчина убил из ружья тещу, выстрелил в еще одного родственника, а потом застрелился сам. Эти данные сообщили "МК" в полиции.

Кровавая разборка произошла утром 16 августа в доме на Хабаровской улице. Правоохранителей вызвали соседи, услышав звуки выстрелов. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что 67-летний хозяин квартиры и 65-летняя женщина мертвы. Один человек с огнестрельным ранением был жив, его отправили в больницу.

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Обстоятельства происшествия выясняются.



Вера СВЕТЛОВА
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