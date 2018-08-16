СМИ: на востоке Москвы произошла перестрелка

Два человека погибли

Мужчина убил из ружья тещу, выстрелил в еще одного родственника, а потом застрелился сам. Эти данные сообщили "МК" в полиции.

Кровавая разборка произошла утром 16 августа в доме на Хабаровской улице. Правоохранителей вызвали соседи, услышав звуки выстрелов. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что 67-летний хозяин квартиры и 65-летняя женщина мертвы. Один человек с огнестрельным ранением был жив, его отправили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.







