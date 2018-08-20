Названо имя организатора атак на полицейских в Чечне

Бойню устроил участник бандгруппы Имрана Дацаева

Нападавшими на чеченских правоохранителей руководил 18-летний Магомед Мусаев. Как выяснилось, полицейским его личность давно известна.

В 2016 г. он засветился в компании вместе с другими членами этого бандформирования, которое имеет отношение к запрещенному в России "Исламскому государству". Тогда его задержали с остальными участниками, но вскоре отпустили – еще не было 18 лет. Об этом сообщает Dailystorm.

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Все исполнители атак были из одного района – Шалинского. Напомним, нападения начались утром. Около десяти ЧП случилось в Шали на КПП №134, тогда пострадали два человека. Одновременно другой участник ячейки хотел взорвать себя, но его обезвредили и задержали. На этот раз в селе Мескер-Юрт. И третье нападение произошло в Грозном. Там два подростка швырнули взрывчатку у поста ДПС, подъехав туда на машине. Пытаясь скрыться от погони, они сбили одного из полицейских. Так же в Грозном произошла перестрелка. Правоохранители ликвидировали преступников. Однако при этом один из сотрудников полиции погиб.

Между тем "Исламское государство" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за "отдельные" сегодняшние атаки. Об этом со ссылкой на информагентство боевиков "Амак" пишет SITE.