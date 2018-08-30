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В Турции погибла пенсионерка из России

Фото: GLOBAL LOOK press/Hans Lippert
Отдых в Аланье оказался для нее последним

На одном из турецких пляжей в районе Каргыджак во время купания погибла 74-летняя россиянка, сообщает агентство DHA.

По данным агентства, накануне ей стало плохо во время купания, и она позвала на помощь.

Спасатели вытащили ее из воды на берег, но приехавшей на вызов бригаде "скорой помощи" не удалось спасти пенсионерку.

Для проведения экспертизы тело погибшей женщины направили в институт судебной медицины Антальи.

Это уже не первый случай, когда в курортных местах Турции гибнут россияне. Так, этим летом двое наших соотечественников упали с крыши и балкона номера в отелях.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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