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На одном из турецких пляжей в районе Каргыджак во время купания погибла 74-летняя россиянка, сообщает агентство DHA.
По данным агентства, накануне ей стало плохо во время купания, и она позвала на помощь.
Спасатели вытащили ее из воды на берег, но приехавшей на вызов бригаде "скорой помощи" не удалось спасти пенсионерку.
Для проведения экспертизы тело погибшей женщины направили в институт судебной медицины Антальи.
Это уже не первый случай, когда в курортных местах Турции гибнут россияне. Так, этим летом двое наших соотечественников упали с крыши и балкона номера в отелях.
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