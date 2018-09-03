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Выяснилась причина жесткой посадки самолета в Сочи

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры/ТАСС
Пилоты приземлили лайнер слишком поздно

Авария "Боинга 737", принадлежащего авиакомпании "ЮТэйр", который в субботу, 1 сентября, пострадал во время приземления в Сочи, произошла из-за того, что самолет "перелетел" точку посадки. Об этом сообщил источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

По его словам, сведения, переданные диспетчеру командиром лайнера, были достоверны. Они получили подтверждение. В момент посадки шел дождь.

"Погодные условия на тот момент были следующие: дождь и ветер 200 градусов, 4-6 метров в секунду с порывами до 8", – отмечает РИА ФАН.

Источник рассказал, что следователям МАК предстоит выяснить, почему пилоты поздно приземлили самолет, из-за чего он вышел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов посчитал причиной аварии отказ тормозной системы лайнера.

Напомним, 1 сентября самолет, летевший из Москвы в Сочи, при посадке выкатился за пределы ВПП. В результате загорелся двигатель, а стойки шасси и крылья были сломаны. Травмы получили 18 человек, включая троих детей.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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