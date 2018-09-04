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Призрак "Новичка": в Лондоне случилась химическая атака

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images/ZUMAPRESS.com
От неизвестного отравляющего вещества пострадали три человека

Волна отравлений в Британии нескончаема. В этот раз оно произошло в Лондоне.

Неизвестные атаковали людей, применив некий яд. В результате нападения пострадали, по предварительным данным, три человека.

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ЧП случилось на улице Уэстборн-гроув около двух часов дня по местному времени. Полиция немедленно выехала на место происшествия, однако поймать организаторов химатаки не удалось, пишет Mirror со ссылкой на полицейских и представителей экстренных служб. По информации издания, людей могли облить кислотой. Однако официального подтверждения пока нет.

Подробностей пока нет. Судя по всему, личности нападавших и их мотивы пока не установлены. Остается надеяться, что в новом отравлении британцев не всплывет очередной флакон с "Новичком", привезенный из России.

Виктория БАЛАЯН
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