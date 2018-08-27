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В Британии обнаружен новый отравленный

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Квартира с неопознанным "опасным" веществом опечатана

Полиция города Бат в британском графстве Сомерсет обнаружила в одной из квартир мертвого двадцатилетнего мужчину. Предположительно, он был отравлен неизвестным веществом, сообщает газета Daily Mail.

Помещение было опечатано. Такие меры предосторожности были приняты после того, как, посетив квартиру, "некоторые офицеры почувствовали себя плохо".

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Однако правоохранители уверены, что, несмотря на возможное наличие в помещении неизвестного химического вещества, "для широкой общественности нет риска от этого изолированного инцидента".

Полицейские расценивают смерть молодого человека как "необъяснимую", но не подозрительную.

Напомним, в июне два человека в Британии якобы подверглись действию "Новичка". Ранее в марте этим химическим веществом предположительно были отравлены экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в отравлении Москву, однако российские власти отрицают свою причастность. Сейчас Скрипали поправились и покинули стены больницы. Местонахождение их в настоящий момент неизвестно.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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