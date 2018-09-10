В Киеве нашли мертвым иностранного инструктора Нацгвардии

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Украинские полицейские обнаружили тело гражданина другого
государства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, на месте найдены стартовый пистолет, который был переделан из травматического, а также редакционное удостоверение неназванного украинского онлайн-издания.
Речь об убийстве, скорее всего, не идет, отметили в полиции.
"По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.
Позже было установлено, что погибший служил в Нацгвардии как внештатник.
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