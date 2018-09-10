В Киеве нашли мертвым иностранного инструктора Нацгвардии

Мужчина погиб при странных обстоятельствах

Украинские полицейские обнаружили тело гражданина другого государства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.



По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, на месте найдены стартовый пистолет, который был переделан из травматического, а также редакционное удостоверение неназванного украинского онлайн-издания.

Речь об убийстве, скорее всего, не идет, отметили в полиции.

"По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена ​​при проведении судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Позже было установлено, что погибший служил в Нацгвардии как внештатник.