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В Киеве нашли мертвым иностранного инструктора Нацгвардии

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Мужчина погиб при странных обстоятельствах

Украинские полицейские обнаружили тело гражданина другого государства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, на месте найдены стартовый пистолет, который был переделан из травматического, а также редакционное удостоверение неназванного украинского онлайн-издания.

Речь об убийстве, скорее всего, не идет, отметили в полиции.

"По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена ​​при проведении судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Позже было установлено, что погибший служил в Нацгвардии как внештатник.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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