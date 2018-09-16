Сочи затопило: людей уносит потоками воды

На город обрушились сильные ливни, а на море бушует шторм

Из-за затяжных дождей сильнее всего пострадал микрорайон Кудепста. По улицам текут настоящие реки. В потоках воды люди и автомобили едва передвигаются.

Ливневки не справляются с таким количеством осадков, сообщает сайт Sochinews.io.

"В результате обильных осадков прошедших на территории г. Сочи произошло подтопление улиц и придомовых территорий в п. Кудепста Хостинского района г. Сочи", – говорится на сайте краевого управления МЧС.



Очевидцы делятся в Сети кадрами – на видео видно, как жители пытаются найти укрытие и буквально "плывут" по улицам – воды во многих местах по колено, некоторые автомобили практически утонули.

На одном из роликов люди не могут устоять на ногах – уносит рекой из дождя и грязи.