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Осень отменяется: москвичей ждут жаркие деньки

Фото: Global Look Press
Тепло вернется в столицу на днях

Горожанам рано огорчаться из-за воскресных дождей – уже в середине недели снова можно будет погреться на солнышке.

Москву ждет жаркая по меркам сентября погода. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов, а тучи разойдутся. Продержится почти летнее тепло как минимум до субботы. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Максимума температура достигнет к четвергу – в Москве будет плюс 23, а на юге Подмосковья – плюс 24. На выходных резкого похолодания синоптики не прогнозируют, называя такую погоду во второй половине сентября фантастической.

Виктория БАЛАЯН
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