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Москвичам вернут бабье лето

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Grishin
Воздух прогреется до 23 градусов тепла

Погода сделает жителям столицы царский подарок. К середине рабочей недели в городе заметно потеплеет. На несколько дней в Москве установится бабье лето, обещают синоптики.

"На неделе погода будет хорошая, вот сегодня солнечная погода без осадков. Все последующие дни недели погода ожидается с переменной облачностью без осадков", – приводит РИА "Новости" слова главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.

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В течение недели минимальная температура будет колебаться в пределах +5 ... +13°С, "то есть ночи постепенно будут потеплее". "Дневная температура тоже будет повышаться, преобладающая 18-23 градуса до конца недели. Такая температура больше соответствует двадцатым числам августа, то есть, можно сказать, что бабье лето у нас продолжается", – отметила метеоролог.

Зонтики при выходе из дома москвичам стоит брать только завтра, во вторник. В этот день из-за атмосферных фронтов северного циклона в городе увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь. Завтрашний день будет самым прохладным на неделе: из-за облачности воздух прогреется лишь до +17°С, ночью будет не больше +10°С, по области колебания составят +7 ... +12°С.

В центре "Фобос" согласились с коллегами из столичного метеобюро. "Начиная со среды антициклон восстановит свои позиции и можно рассчитывать на возвращение бабьего лета, повышение дневных температур до 20 градусов и выше. Такая погода продержится в столице вплоть до воскресенья. В воскресенье надо ждать новое ухудшение погодных условий", – сообщили синоптики агентству "Москва".

Со следующей недели осень войдет в свои права. Затяжное летнее тепло закончится. "В начале следующей недели начнется понижение давления и изменение циркуляции атмосферы, которые спровоцируют похолодание. Вероятно, длительный период летней погоды подойдет к концу", – заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что называть нынешнюю погоду бабьим летом не вполне корректно. Бабье лето – это период теплой погоды после затяжного ненастья, а серьезного похолодания в столице пока не наблюдалось.

Андрей ФИЛАТОВ
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