Названа точная дата прихода осени

В конце недели произойдет смена сезонов

Дневная температура в столице пока остается по-летнему высокой, однако метеорологи предупреждают, что такая погода долго не простоит.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что уже в воскресенье в Москве начнется постепенное похолодание.

После 24 августа погода обычно меняется, но в 2018 г. году климатическое лето продлилось в городе гораздо дольше, отмечает РИА ФАН. До субботы, 15 сентября, в столице будет +19+21°C.

В воскресенье, 16 сентября, к Москве подойдет холодный атмосферный фронт, и погода изменится: в столице будет облачно, возможны дожди. В понедельник и вторник, 17 и 18 сентября, ожидается +14+19°С.

По прогнозу Гидрометцентра, погода к середине следующей недели немного улучшится – будет облачно с прояснениями, осадки уменьшатся. В среду и четверг, 19 и 20 сентября, в столице будет +16+21°С.