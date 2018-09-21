Мало не покажется: в Москве стремительно похолодает

В воскресенье аномальное тепло уйдет из столицы

Пришла пора попрощаться с затянувшимся летом. Если в субботу оно еще подарит москвичам последний теплый день, когда в городе воздух прогреется до +23 ... +25°С, а по области и до совсем жарких +26°С, то уже в воскресенье из Арктики задует ледяной ветер и резко похолодает, сообщает Гидрометцентр.

Столбики термометров в этот день опустятся до +14 ... +16°С, небо затянут облака и пойдет дождь, который с небольшими перерывами будет идти всю следующую неделю.

К началу рабочей недели москвичам придется доставать теплую одежду, так как станет еще холоднее. Так, 24 сентября в городе будет +14 ... +16°С, ночью же жителей города ждут и совсем осенние +5 ... +10°С.

Во вторник и среду температура воздуха еще понизится до +10 ... +15°С и +8 ... +13°С соответственно.

В четверг снова чуть потеплеет до +10 ... +15°С и сквозь тучи начнет изредка проглядывать солнце.