Последний теплый день: в Москву вернется жара

Воздух прогреется до +26 °C

В Москве в субботу, 22 сентября, может быть побит температурный рекорд, установленный в 1994 году. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос".

Днем столбики термометров поднимутся до +26 °C.

"Рекорд максимальной температуры для 22 сентября в Москве составляет плюс 25,4, и установлен в 1994 году, и сегодня он может быть обновлен", – передает РИА "Новости".

При этом осадков в выходной день не ожидается, а атмосферное давление составит 745 мм. рт. ст., что немного ниже нормы. Однако в субботу холодный атмосферный фронт будет вытеснять "бабье лето" и уже на следующей недели в Москву придет настоящая осень.