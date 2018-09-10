Москву накроют осенние дожди

Температура воздуха приблизилась к климатической норме

В понедельник, 10 сентября, в столице похолодает до +21°C, будет облачно, местами пройдут небольшие дожди.

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта с юга... облачность уплотнится, кое-где могут брызнуть небольшие дожди, приток солнечного тепла сократится", – рассказали РИА "Новости" в центре погоды "Фобос".

Впрочем, по прогнозу Гидрометцентра, сегодня осадков в Москве не ожидается, ветер слабый, 3 – 8 м/с, температура воздуха +21+23°С.

Дожди ожидаются в столице во вторник – температура воздуха останется без изменений,+21+23°С, ветер усилится до 10 метров в секунду. В среду и четверг, 12 и 13 сентября, москвичей также ждет дождливая погода, до +18+23°С. Солнце вернется в столицу только в пятницу, 14 сентября. По прогнозам метеорологов, 14 и 15 сентября ожидается +17+22°С, такая же погода будет и 15 сентября, в воскресенье. Однако в этот день местами будет дождливо.



