Дневная температура опустится до нуля

В конце рабочей недели столичным жителям придется утеплиться. В пятницу ночью погода ухудшится. Выходные обещают быть сносными, а вот с понедельника похолодает вконец.

До такой степени, что днем столбик термометра остановится на отметке ноль градусов, обещают синоптики. Аналогичная температура ожидается и в Подмосковье.

"В понедельник, 17 сентября, в столичный регион придет более холодный воздух из-за скандинавского антициклона. При умеренном северном ветре температура в течение суток составит минус 2 – плюс 3 градуса, что близко к норме", – сообщили в Гидрометцентре.

Ровно через неделю ветер утихнет, однако это не спасет от холода, который усугубится. Радует, что не будет проливных дождей и снегопада.

А вот на этой неделе осадки, хоть и несильные, прогнозируются, будет дуть порывистый ветер – местами до 18 метров в секунду. Зато сохранится тепло. Завтра в Москве метеорологи обещают до 23 градусов. В области температура воздуха составит 19-24.

В четверг на несколько градусов похолодает, ожидается сильный ветер с дождем. Ночь пятницы преподнесет неприятный погодный сюрприз. Столичные термометры покажут 8-10 градусов, по области – чуть меньше.

В выходные можно планировать пикник и прогулку. Однако больше для этих целей подойдет суббота с сухой и приятной погодой со средней температурой порядка 20 градусов. В воскресенье воздух немного остынет, пройдет небольшой дождь.