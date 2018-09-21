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Мистика: смерть туристки в Таиланде озадачила полицию

Фото: GLOBAL LOOK press/Anusak Laowilas/ZUMAPRESS.com
Женщина погибла при загадочных обстоятельствах

В одном из национальных парков Таиланда 20 сентября нашли тело 28-летней туристки.

Позже выяснилось, что молодая женщина приехала из Китая, сообщает Bangkok Post. Труп обнаружили служащие парка Тхон Нга Чанг на каменистой площадке между первым и вторым уровнем одноименного водопада. У погибшей не было с собой никаких вещей, однако полиция нашла в мусорке у подножия водопада белую косметичку и черную сумку, принадлежавшие туристке.

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Таксист, который привез китаянку в парк 19 сентября, рассказал, что молодая женщина была одна. Представитель полиции заявил, что причину смерти туристки можно будет установить лишь после вскрытия. 

Валентина МАЙОРОВА
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