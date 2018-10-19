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Поезд в Индии наехал на толпу людей

СМИ сообщают о почти полсотни погибших

На северо-западе Индии поезд протаранил толпу людей у города Амритсар. По данным полиции Пенджаба, в результате трагедии могли погибнуть свыше 50 человек.

Как пишет Twitter издания Times of India, люди в этот момент собрались отмечать праздник Дашахр, в завершение которого после торжественной процессии сжигают чучела.

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Сейчас происходит эвакуация граждан, пострадавших доставляют в больницу.

Елена УСОВА
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