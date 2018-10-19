Поезд в Индии наехал на толпу людей

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На северо-западе Индии поезд протаранил толпу людей у города Амритсар. По данным полиции Пенджаба, в результате трагедии могли погибнуть свыше 50 человек.
Как пишет Twitter издания Times of India, люди в этот момент собрались отмечать праздник Дашахр, в завершение которого после торжественной процессии сжигают чучела.
Сейчас происходит эвакуация граждан, пострадавших доставляют в больницу.
Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6— Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.
Его могли повредить сборщики на Байконуре