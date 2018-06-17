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Кривые пути привели к крушению поезда в Казахстане

Названа предварительная причина ЧП на юге республики

Пассажирский состав Астана – Алма-Ата сошел с путей из-за того, что рельсы были искривлены. Такую предварительную версию аварии озвучили в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

По данным ведомства, машинист поезда увидел неполадку и экстренно затормозил, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщили РИА "Новости" в департаменте по ЧС Жамбылской области республики, жертвой происшествия стал подросток. Еще трое взрослых были ранены. 

По уточненным данным, с рельсов сошли шесть вагонов, из них три опрокинулись,


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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