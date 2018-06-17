Кривые пути привели к крушению поезда в Казахстане

Здоровье
638 новости
Пассажирский состав Астана – Алма-Ата сошел с путей из-за того, что рельсы были искривлены. Такую предварительную версию аварии озвучили в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.
По данным ведомства, машинист поезда увидел неполадку и экстренно затормозил, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщили РИА "Новости" в департаменте по ЧС Жамбылской области республики, жертвой происшествия стал подросток. Еще трое взрослых были ранены.
По уточненным данным, с рельсов сошли шесть вагонов, из них три опрокинулись,
Американский политик отчитал своих коллег
На плачевном результате сказалось состояние танка