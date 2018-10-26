Нибиру
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В пятницу сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего злоумышленника. Он хотел вынести из церкви Великую хартию вольностей 1215 года.
У мужчины было с собой оружие, но никто не пострадал. Как передает телеканал Sky News, сейчас полицейские ищут свидетелей того, как преступник ломал стеклянный ящик, в котором лежала хартия.
В последнее время Солсбери все чаще привлекает к себе внимание общественности. В марте 2018 года в городе отравились Сергей и Юлия Скрипаль, которые долго не могли выйти из комы.
Великобритания полагает, что преступление совершили Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами молодые люди уверяют, что ездили в город в качестве туристов и хотели посмотреть Солсберийский собор, декан которого Эдвард Проберт утверждает, что не видел россиян.
Впрочем, есть версия, что английские спецслужбы использовали поездку Петрова и Боширова в город, чтобы устроить отравление Скрипалей.
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