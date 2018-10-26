В Солсбери произошло новое ЧП

В этот раз обошлось без "Новичка"

В пятницу сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего злоумышленника. Он хотел вынести из церкви Великую хартию вольностей 1215 года.

У мужчины было с собой оружие, но никто не пострадал. Как передает телеканал Sky News, сейчас полицейские ищут свидетелей того, как преступник ломал стеклянный ящик, в котором лежала хартия.

В последнее время Солсбери все чаще привлекает к себе внимание общественности. В марте 2018 года в городе отравились Сергей и Юлия Скрипаль, которые долго не могли выйти из комы.

Великобритания полагает, что преступление совершили Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами молодые люди уверяют, что ездили в город в качестве туристов и хотели посмотреть Солсберийский собор, декан которого Эдвард Проберт утверждает, что не видел россиян.

Впрочем, есть версия, что английские спецслужбы использовали поездку Петрова и Боширова в город, чтобы устроить отравление Скрипалей.