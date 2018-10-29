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На Сирию сбросили бомбы

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani
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Союзники под предводительством США атаковали Дейр-эз-Зор

По провинции ударили с воздуха боеприпасами, начиненными запрещенным белым фосфором. Пострадал город Хаджин, расположенный в 110 км от Дейр-эз-Зора. 

О происшествии сообщает агентство SANA без уточнения о жертвах воздушного удара коалиции во главе с США. 

Напомним, тот же населенный пункт был атакован 13 октября под предлогом борьбы с террористами.

Согласно ряду международных резолюций, применение белого фосфора находится под запретом. Это очень активное вещество, смертельной дозой является сотая доля грамма.

Оксана ПОДТУРКИНА
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