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"Белые каски" замечены с ядовитыми веществами в Идлибе

Фото: GLOBAL LOOK press/Anas ALkharboutli
Москва напомнила коллегам в ООН о праве Дамаска ликвидировать террористов по всей Сирии

В районе сирийского Идлиба, где благополучно окопались поддерживаемые международной коалицией разномастные антиправительственные вооруженные группировки, зафиксированы передвижения боевиков запрещенной в РФ террористической банды "Джебхат ан-Нусра" и "Белых касок" с ядовитыми веществами. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков.

"Базирующиеся там бандформирования не прекращают нарушать условия соглашения, обстреливая прилегающие населенные пункты, вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях "нусровцев" и "Белых касок" с ядовитыми веществами", – сказал дипломат в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по ситуации в САР.

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Он отметил, что договоренности Москвы и Анкары по деэскалации в Идлибе изначально носили временный характер и не отменяли задачу полной ликвидации террористов в Сирии – "никто не снимал с повестки дня" эту проблему.

"В случае продолжения провокации радикальных элементов, Россия оставляет за собой право поддержать эффективные действия правительства Сирии по ликвидации террористического очага", – цитирует ТАСС нашего постпреда.

До него на заседании выступил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, который раз 30 упомянул про кровавый "режим" лидера САР Башара Асада и о страданиях сирийского народа в Идлибе.

По его мнению, Дамаск и Москва продемонстрировали, "что не связаны соглашением о деэскалации в Восточной Гуте и Идлибе".

"Мы не верим, что они будут сохранять и это военное соглашение, и базовые элементарные принципы в Сирии", – подчеркнул американец, но тут же призвал Москву и Анкару сохранить прекращение огня в идлибской провинции.

"Россия должна предотвратить любые попытки сирийского режима начать военную операцию в Идлибе", – сказал Коэн, добавив, что необходимо "предотвратить провокации со стороны Дамаска".

Также он заметил, что "нужно прекратить обвинять в преступлениях тех, кто защищает граждан от гуманитарной катастрофы, например, "Белые каски". И в очередной раз обвинил "сирийский режим" в применении химического оружия на собственной земле. По словам Коэна, его в САР использует исключительно правительственные силы.

В конце прошлой недели ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на осведомленный источник в Джиср-аш-Шугуре сообщил, что боевики совместно с представителями "Белых касок" перевезли из этого города отравляющие вещества в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб. Цель перемещения не указывалась.

Елена УСОВА
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