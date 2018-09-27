Террористы скопились в Сирии из-за России

Пентагон обвинил Москву в ситуации в Идлибе

Большое количество боевиков из различных террористических ячеек находятся в сирийском Идлибе из-за действий России. С таким резким заявлением выступил замминистра обороны США Роберт Карем.

"Идлиб стал осиным гнездом многочисленных террористических организаций", – признал представитель Пентагона, выступая перед конгрессменами. Но выводы сделал, как всегда, антироссийские: "Это результат подхода России и режима Асада по консолидации и контролю территорий в Сирии. Они использовали зоны деэскалации и переговоры на местах, чтобы очищать районы в Сирии, и они использовали Идлиб как "свалку", позволив свободно пройти в Идлиб самым отъявленным террористам", – приводит "Пятый канал" слова чиновника.

Он не стал напоминать, что РФ предоставляла боевикам, действующим в других горячих точках Сирии, возможность сложить оружие или добровольно перебраться в Идлиб. Многие противники сирийского руководства предпочли мирную жизнь. Однако несколько десятков тысяч вооруженных террористов, в том числе из "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ), остаются в Идлибе и отказываются подчиниться Дамаску. Чтобы предотвратить атаки засевших там боевиков на уже мирные районы, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в сентябре 2018 г. договорились о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в провинции Идлиб.