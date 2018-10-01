Иран ударил по Сирии

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Массированный ракетный удар нанесли иранские военные по террористам в Сирии. Атаке подверглась группировка, устроившая несколько дней назад теракт в иранском городе Ахваз. Об этом сообщает Press TV.
По уточненным данным, воздушно-космическая дивизия Корпуса стражей исламской революции (КСИР) открыла ракетный огонь по сирийской базе "Патриотического арабского демократического движения в Ахвазе" ночью 1 октября. В результате большое количество террористов ликвидировано, есть раненые.
Боевики открыли стрельбу во время военного парада в Ахвазе 22 сентября. Жертвами нападения стали 28 человек, госпитализированы с различными ранениями еще около 60 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группа "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", тесно связанная с Саудовской Аравией. Позднее о своем отношении к стрельбе в Ахвазе заявили члены "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).
В Саудовской Аравии свою причастность к теракту отрицают.
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