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Иран ударил по Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Mohammad Abu Ghosh
Скопление террористов на восточном берегу Евфрата ликвидировано

Массированный ракетный удар нанесли иранские военные по террористам в Сирии. Атаке подверглась группировка, устроившая несколько дней назад теракт в иранском городе Ахваз. Об этом сообщает Press TV.

По уточненным данным, воздушно-космическая дивизия Корпуса стражей исламской революции (КСИР) открыла ракетный огонь по сирийской базе "Патриотического арабского демократического движения в Ахвазе" ночью 1 октября. В результате большое количество террористов ликвидировано, есть раненые.

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Боевики открыли стрельбу во время военного парада в Ахвазе 22 сентября. Жертвами нападения стали 28 человек, госпитализированы с различными ранениями еще около 60 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группа "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", тесно связанная с Саудовской Аравией. Позднее о своем отношении к стрельбе в Ахвазе заявили члены "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

В Саудовской Аравии свою причастность к теракту отрицают.

Николай ВИКТОРОВ
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